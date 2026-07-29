Concert Duo Halima Tour de chant Place de l’église Béost
samedi 22 août 2026 · Place de l'église · Béost
Informations pratiques
Béost
Concert Duo Halima Tour de chant
Place de l’église Château de Béost Béost Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Halima, du soleil aux brumes. Deux voix sillonnent l’héritage de la musique ancienne et populaire, mélangeant folklore et modernité. Halima s’accompagne de cordes et de peaux (harpe, guitare, cuatro, charango, darbuka) pour chanter l’exil, l’amour et l’espoir qui ont façonné les cultures. De l’Amérique du Sud aux terres celtiques, à la chanson française d’antan, un plongeon musical d’un autre temps traversant les mémoires et les continents. .
Place de l’église Château de Béost Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 31 73 49
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English : Concert Duo Halima Tour de chant
L’événement Concert Duo Halima Tour de chant Béost a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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