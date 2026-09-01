Informations pratiques

La Petite-Pierre

Concert East Floyd A tribute to Pink Floyd

59 rue princiale La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Spectacle hommage à Pink Floyd autour de l’album mythique Wish You Were Here. Avec East Floyd, revivez l’émotion et la puissance de cet album intemporel à travers un show immersif mêlant musique, lumière et images.

Wish You Were Here 50 ans

Certaines musiques traversent les décennies sans perdre leur pouvoir.

Cinquante ans après sa sortie, Wish You Were Here demeure une œuvre intemporelle, portée par des titres devenus légendaires.

Avec East Floyd, revivez l’émotion et la puissance de cet album mythique lors d’un spectacle immersif mêlant musique, lumière et images.

Une soirée pour retrouver l’esprit Pink Floyd. .

59 rue princiale La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 03 35 32 mmc@martin-management-consulting.com

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English :

A Pink Floyd tribute show centered on the legendary album *Wish You Were Here*. With East Floyd, relive the emotion and power of this timeless album through an immersive show that blends music, lighting, and visuals.

L’événement Concert East Floyd A tribute to Pink Floyd La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre