Concert-échange Roman Watson à Beuvrages Espace André Lenquette Valenciennes

Valenciennes

Concert-échange Roman Watson à Beuvrages

Espace André Lenquette 2 Place Hector Rousseau Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

CONCERT-ÉCHANGE UNIQUE À BEUVRAGES !

Envie d’une parenthèse musicale poétique et intimiste ? Le vendredi 12 juin prochain, la médiathèque de Beuvrages vous propose une rencontre exclusive avec l’artiste Romain Watson !

Accompagné de Mélanie et Marine, il vous partagera l’univers sensible et interstellaire de son tout dernier album, Comment j’ai disparu . Plus qu’un simple concert, c’est un véritable moment d’échange entre deux chansons, Romain vous dévoilera ses secrets de création, ses inspirations et l’histoire de ses instruments.

Un spectacle immersif et convivial qui s’adapte à vous et à l’ambiance du lieu !

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 20h00

Médiathèque de Beuvrages

Tout public

Gratuit et en accès libre (sans réservation)

Venez nombreux partager ce moment unique !

CONCERT-ÉCHANGE UNIQUE À BEUVRAGES !

Envie d’une parenthèse musicale poétique et intimiste ? Le vendredi 12 juin prochain, la médiathèque de Beuvrages vous propose une rencontre exclusive avec l’artiste Romain Watson !

Accompagné de Mélanie et Marine, il vous partagera l’univers sensible et interstellaire de son tout dernier album, Comment j’ai disparu . Plus qu’un simple concert, c’est un véritable moment d’échange entre deux chansons, Romain vous dévoilera ses secrets de création, ses inspirations et l’histoire de ses instruments.

Un spectacle immersif et convivial qui s’adapte à vous et à l’ambiance du lieu !

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 20h00

Médiathèque de Beuvrages

Tout public

Gratuit et en accès libre (sans réservation)

Venez nombreux partager ce moment unique ! .

Espace André Lenquette 2 Place Hector Rousseau Valenciennes 59192 Nord Hauts-de-France

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English :

A UNIQUE CONCERT-EXCHANGE IN BEUVRAGES!

Looking for an intimate, poetic musical interlude? On Friday June 12, the Beuvrages media library invites you to an exclusive encounter with artist Romain Watson!

Accompanied by Mélanie and Marine, he will share with you the sensitive, interstellar universe of his latest album, Comment j’ai disparu . More than just a concert, it’s a real opportunity to exchange ideas: between two songs, Romain will reveal his creative secrets, his inspirations and the history of his instruments.

An immersive, convivial show that adapts to you and the atmosphere of the venue!

Friday June 12, 2026 from 6:30 pm to 8:00 pm

Beuvrages Media Library

Open to all

Free admission (no reservation required)

Come and share this unique moment!

L’événement Concert-échange Roman Watson à Beuvrages Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Valenciennes