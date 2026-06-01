Valenciennes

Le Chanteur Hommage à Balavoine à Valenciennes

Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

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2026, la place d’Armes accueille Le Chanteur Hommage à Balavoine . Le temps d’une soirée, replongez dans le répertoire inoubliable de Daniel Balavoine et redécouvrez ses titres légendaires qui continuent de toucher toutes les générations.

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2026, la place d’Armes accueille Le Chanteur Hommage à Balavoine . Le temps d’une soirée, replongez dans le répertoire inoubliable de Daniel Balavoine et redécouvrez ses titres légendaires qui continuent de toucher toutes les générations. .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

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English :

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?? ???????? ?? ???? 2026, Place d?Armes welcomes Le Chanteur Hommage à Balavoine . For one evening, immerse yourself in Daniel Balavoine?s unforgettable repertoire and rediscover his legendary songs, which continue to touch every generation.

L’événement Le Chanteur Hommage à Balavoine à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Valenciennes