Place à la mode 2026 Valenciennes

Valenciennes

Place à la mode 2026

place d’Armes Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Place à la Mode Le rendez-vous chic et tendance !

Avis aux passionnés de style et de glamour ! La Place d’Armes de Valenciennes se transforme en un véritable podium à ciel ouvert pour l’événement incontournable Place à la Mode . Organisée par la Fédération des Boutiques de Valenciennes, cette journée célèbre l’élégance et les dernières tendances au cœur de la ville.

Au programme de votre journée fashion

Laissez-vous transporter par l’effervescence de la mode à travers une série d’animations rythmées

Défilés de mode Ne manquez pas les trois temps forts de la journée avec des passages de mannequins à 15h, 17h et 19h.

Ambiance Vogue & Style Profitez d’une atmosphère unique dédiée à l’élégance, parfaite pour découvrir les nouvelles collections de vos boutiques locales.

Une journée continue Les festivités vous accueillent de 11h à 20h pour une expérience shopping et spectacle complète.

Que vous soyez à la recherche d’inspiration pour votre garde-robe ou simplement amateur de beaux spectacles, venez vibrer au rythme des tendances sur la Place d’Armes !

Place à la Mode Le rendez-vous chic et tendance !

Avis aux passionnés de style et de glamour ! La Place d’Armes de Valenciennes se transforme en un véritable podium à ciel ouvert pour l’événement incontournable Place à la Mode . Organisée par la Fédération des Boutiques de Valenciennes, cette journée célèbre l’élégance et les dernières tendances au cœur de la ville.

Au programme de votre journée fashion

Laissez-vous transporter par l’effervescence de la mode à travers une série d’animations rythmées

Défilés de mode Ne manquez pas les trois temps forts de la journée avec des passages de mannequins à 15h, 17h et 19h.

Ambiance Vogue & Style Profitez d’une atmosphère unique dédiée à l’élégance, parfaite pour découvrir les nouvelles collections de vos boutiques locales.

Une journée continue Les festivités vous accueillent de 11h à 20h pour une expérience shopping et spectacle complète.

Que vous soyez à la recherche d’inspiration pour votre garde-robe ou simplement amateur de beaux spectacles, venez vibrer au rythme des tendances sur la Place d’Armes ! .

place d’Armes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 59 00 communication@ville-valenciennes.fr

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English :

Place à la Mode: the chic and trendy rendez-vous!

Attention style and glamour fans! The Place d’Armes in Valenciennes is transformed into an open-air catwalk for the not-to-be-missed Place à la Mode event. Organized by the Fédération des Boutiques de Valenciennes, this day-long event celebrates elegance and the latest trends in the heart of the city.

On the program for your fashion day

Let yourself be transported by the effervescence of fashion through a series of rhythmic animations:

Fashion shows: Don’t miss the three highlights of the day, with models on stage at 3pm, 5pm and 7pm.

Vogue & Style atmosphere: Enjoy a unique atmosphere dedicated to elegance, perfect for discovering new collections from your local boutiques.

A continuous day: The festivities welcome you from 11 a.m. to 8 p.m. for a complete shopping and show experience.

Whether you’re looking for wardrobe inspiration or simply a fan of fine shows, come and vibrate to the rhythm of trends on Place d’Armes!

L’événement Place à la mode 2026 Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Valenciennes