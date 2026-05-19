Conférence Nos ancêtres les Nerviens salle Jugan Valenciennes

Valenciennes

Conférence Nos ancêtres les Nerviens

salle Jugan 104 Avenue Duchesnois Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le cercle archéologique et historique de Valenciennes vous propose une conférence Nos ancêtres les Nerviens le dimanche 7 juin 2026 à 15h00 à la Maison des Roses de Valenciennes

D’où viens le Hainaut et ses habitants, d’où tire-t-il son nom ? D’où viennent les langues qui y sont parlées?

Autant de questions que l’historien, du XVe siècle, François Vinchant se pose dans ses Annales du Hainaut .

Le cercle archéologique et historique de Valenciennes vous propose une conférence Nos ancêtres les Nerviens le dimanche 7 juin 2026 à 15h00 à la Maison des Roses de Valenciennes

D’où viens le Hainaut et ses habitants, d’où tire-t-il son nom ? D’où viennent les langues qui y sont parlées?

Autant de questions que l’historien, du XVe siècle, François Vinchant se pose dans ses Annales du Hainaut . .

salle Jugan 104 Avenue Duchesnois Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France info@histoire-valenciennes-cahv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes invites you to a talk entitled Nos Ancêtres les Nerviens (Our Ancestors the Nervians) on Sunday June 7, 2026 at 3:00 pm at the Maison des Roses in Valenciennes

Where did Hainaut and its inhabitants get their name? Where do the languages spoken here come from?

These are just some of the questions posed by 15th-century historian François Vinchant in his Annales du Hainaut .

L’événement Conférence Nos ancêtres les Nerviens Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Valenciennes