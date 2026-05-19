Conférence Nos ancêtres les Nerviens salle Jugan Valenciennes
Conférence Nos ancêtres les Nerviens salle Jugan Valenciennes dimanche 7 juin 2026.
Valenciennes
Conférence Nos ancêtres les Nerviens
salle Jugan 104 Avenue Duchesnois Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le cercle archéologique et historique de Valenciennes vous propose une conférence Nos ancêtres les Nerviens le dimanche 7 juin 2026 à 15h00 à la Maison des Roses de Valenciennes
D’où viens le Hainaut et ses habitants, d’où tire-t-il son nom ? D’où viennent les langues qui y sont parlées?
Autant de questions que l’historien, du XVe siècle, François Vinchant se pose dans ses Annales du Hainaut .
Le cercle archéologique et historique de Valenciennes vous propose une conférence Nos ancêtres les Nerviens le dimanche 7 juin 2026 à 15h00 à la Maison des Roses de Valenciennes
D’où viens le Hainaut et ses habitants, d’où tire-t-il son nom ? D’où viennent les langues qui y sont parlées?
Autant de questions que l’historien, du XVe siècle, François Vinchant se pose dans ses Annales du Hainaut . .
salle Jugan 104 Avenue Duchesnois Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France info@histoire-valenciennes-cahv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cercle Archéologique et Historique de Valenciennes invites you to a talk entitled Nos Ancêtres les Nerviens (Our Ancestors the Nervians) on Sunday June 7, 2026 at 3:00 pm at the Maison des Roses in Valenciennes
Where did Hainaut and its inhabitants get their name? Where do the languages spoken here come from?
These are just some of the questions posed by 15th-century historian François Vinchant in his Annales du Hainaut .
L’événement Conférence Nos ancêtres les Nerviens Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Valenciennes
À voir aussi à Valenciennes (Nord)
- Conert de jazz à l’auditorium Valenciennes 26 mai 2026
- Sortie vélo à Beuvrages Espace André Lenquette Valenciennes 27 mai 2026
- Festival navigant Les Traversées à Valenciennes & Urban boat Valenciennes 30 mai 2026
- SPECTACLE DE THÉÂTRE VOYAGE à l’Espace Pierre Richard Valenciennes 31 mai 2026
- Concert Release Party à Chabaud-Latour rue Henri Martrice Valenciennes 5 juin 2026