Sortie vélo à Beuvrages Espace André Lenquette Valenciennes
Sortie vélo à Beuvrages Espace André Lenquette Valenciennes mercredi 27 mai 2026.
Valenciennes
Sortie vélo à Beuvrages
Espace André Lenquette 5 avenue Hector Rousseau Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
SEMAINE DE LA SANTÉ SORTIE VÉLO
Et si on profitait du printemps pour bouger ensemble ? Dans le cadre de la Semaine de la Santé, la Ville de Beuvrages vous propose une sortie vélo conviviale et accessible à tous, en partenariat avec La Maison du Vélo !
Mercredi 27 mai de 14h à 16h
Départ devant l’Espace de Vie Sociale (5 avenue Hector Rousseau Beuvrages)
Gratuit ouvert à tous Places limitées, inscription obligatoire
CCAS 03.27.51.98.20 ccas@beuvrages.fr
Bougez malin, roulez vélo !On vous attend nombreux pour partager ce beau moment sportif et convivial
SEMAINE DE LA SANTÉ SORTIE VÉLO
Et si on profitait du printemps pour bouger ensemble ? Dans le cadre de la Semaine de la Santé, la Ville de Beuvrages vous propose une sortie vélo conviviale et accessible à tous, en partenariat avec La Maison du Vélo !
Mercredi 27 mai de 14h à 16h
Départ devant l’Espace de Vie Sociale (5 avenue Hector Rousseau Beuvrages)
Gratuit ouvert à tous Places limitées, inscription obligatoire
CCAS 03.27.51.98.20 ccas@beuvrages.fr
Bougez malin, roulez vélo !On vous attend nombreux pour partager ce beau moment sportif et convivial .
Espace André Lenquette 5 avenue Hector Rousseau Valenciennes 59192 Nord Hauts-de-France +33 3 27 14 93 01 communication-ville@beuvrages.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
HEALTH WEEK ? BIKE OUT
How about taking advantage of spring to get moving together? As part of Health Week, the town of Beuvrages invites you to take part in a friendly cycling outing accessible to all, in partnership with La Maison du Vélo!
Wednesday, May 27, 2pm to 4pm
Departure in front of Espace de Vie Sociale (5 avenue Hector Rousseau ? Beuvrages)
Free ? open to all Places limited, registration required
CCAS 03.27.51.98.20 ccas@beuvrages.fr
We’re looking forward to seeing you all at the event!
L’événement Sortie vélo à Beuvrages Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Valenciennes
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