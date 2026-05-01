Festival navigant Les Traversées à Valenciennes & Urban boat Valenciennes

Valenciennes

Festival navigant Les Traversées à Valenciennes & Urban boat

40 Quai des Mines Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La péniche Urban Boat amarre à Valenciennes pour trois lives gratuits et en plein air!

18:30 Moïra

20:00 Chaton Laveur

21:00 Omar EK

Le Samedi 30 mai, 18h-22h

Péniche Urban Boat, Port de plaisance Valescaut, Quai des mines

Événement gratuit

– CHATON LAVEUR

Animal sauvage à l’instinct kraut pop, Chaton Laveur rôde dans les abîmes du minimalisme à la recherche de mélodies légères et enivrantes dont il fera sa proie. Brut et authentique, le duo opte toujours pour le chemin le plus court, bordé de rythmes répétitifs, de sonorités analogiques et de douces voix, en français, qui dévoilent aussi une part d’ombre.

– MOÏRA

Moïra est un groupe qui allie divers styles: la soul, le jazz et des inspirations rock. Chaque morceau est créé pour transporter le public dans un univers où seules notes et émotions concordent et ne font plus qu’un. Moïra utilise différentes ambiances pour créer des moments d’énergie, de douceur et de partage.

– OMAR EK

Omar EK est un musicien autodidacte né à Casablanca. Nourri par de nombreuses collaborations avec des musiciens arabes, africains et brésiliens, il se lance en solo en réinterprétant la musique nord- africaine à sa manière.

Les Traversées est un projet original et itinérant à travers toute la région Hauts-de-France. Il s’agit d’une série de courtes résidences de création musicale prenant place à bord de la péniche d’Urban Boat, à travers différentes voies d’eau de la région. Ces résidences navigantes sont jalonnées d’étapes-concerts, du sud au nord des Hauts-de-France.

La péniche Urban Boat amarre à Valenciennes pour trois lives gratuits et en plein air!

18:30 Moïra

20:00 Chaton Laveur

21:00 Omar EK

Le Samedi 30 mai, 18h-22h

Péniche Urban Boat, Port de plaisance Valescaut, Quai des mines

Événement gratuit

– CHATON LAVEUR

Animal sauvage à l’instinct kraut pop, Chaton Laveur rôde dans les abîmes du minimalisme à la recherche de mélodies légères et enivrantes dont il fera sa proie. Brut et authentique, le duo opte toujours pour le chemin le plus court, bordé de rythmes répétitifs, de sonorités analogiques et de douces voix, en français, qui dévoilent aussi une part d’ombre.

– MOÏRA

Moïra est un groupe qui allie divers styles: la soul, le jazz et des inspirations rock. Chaque morceau est créé pour transporter le public dans un univers où seules notes et émotions concordent et ne font plus qu’un. Moïra utilise différentes ambiances pour créer des moments d’énergie, de douceur et de partage.

– OMAR EK

Omar EK est un musicien autodidacte né à Casablanca. Nourri par de nombreuses collaborations avec des musiciens arabes, africains et brésiliens, il se lance en solo en réinterprétant la musique nord- africaine à sa manière.

Les Traversées est un projet original et itinérant à travers toute la région Hauts-de-France. Il s’agit d’une série de courtes résidences de création musicale prenant place à bord de la péniche d’Urban Boat, à travers différentes voies d’eau de la région. Ces résidences navigantes sont jalonnées d’étapes-concerts, du sud au nord des Hauts-de-France. .

40 Quai des Mines Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 09 60 96 communication@valenciennes-metropole.fr

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English :

The Urban Boat barge moors in Valenciennes for three free, open-air live shows!

18:30 Moïra

20:00 Chaton Laveur

21:00 Omar EK

Saturday, May 30, 6-10pm

Péniche Urban Boat, Port de plaisance Valescaut, Quai des mines

Free event

– CHATON LAVEUR

A wild animal with a kraut-pop instinct, Chaton Laveur prowls the abysses of minimalism in search of light, intoxicating melodies to prey upon. Raw and authentic, the duo always opts for the shortest route, lined with repetitive rhythms, analog sounds and soft French vocals that also reveal a shadowy side.

– MOÏRA

Moïra is a group that combines various styles: soul, jazz and rock inspirations. Each track is created to transport the audience into a universe where only notes and emotions come together and become one. Moïra uses different moods to create moments of energy, gentleness and sharing.

– OMAR EK

Omar EK is a self-taught musician born in Casablanca. Nurtured by numerous collaborations with Arab, African and Brazilian musicians, he launched his solo career reinterpreting North African music in his own way.

Les Traversées is an original touring project across the Hauts-de-France region. It consists of a series of short musical creation residencies aboard the Urban Boat barge, on various waterways in the region. These sailing residencies are punctuated by concert stops, from the south to the north of the Hauts-de-France region.

L’événement Festival navigant Les Traversées à Valenciennes & Urban boat Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Valenciennes