Concert Release Party à Chabaud-Latour rue Henri Martrice Valenciennes

Valenciennes

Concert Release Party à Chabaud-Latour

rue Henri Martrice parking de la base de loisirs Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

SOIRÉE CONCERTS RELEASE PARTY LA COMPIL’ 2026

Avis aux mélomanes ! Cap Escaut et Valexplorer, en partenariat avec la Ville de Condé-sur-l’Escaut, vous invitent à célébrer le lancement de La Compil’ 2026. Le vendredi 5 juin à 19h, les contributeurs recevront leur lien exclusif vers la playlist, tandis que le public pourra vibrer en direct lors d’une grande soirée de concerts gratuits en plein air.

Cet événement convivial fera office de prélude parfait au festival Les Agités du Mélange (qui se tiendra les 12 et 13 juin à Fresnes-sur-Escaut).

Trois artistes et groupes aux univers bien marqués vont faire vibrer le site

Mathilde Kaori

Méryah

Groinck

Le Vendredi 5 juin 2026 dès 19h00

Site de Chabaud-Latour, Condé-sur-l’Escaut

Gratuit, accès libre

Bar et petite restauration disponibles pour passer une soirée parfaite !

SOIRÉE CONCERTS RELEASE PARTY LA COMPIL’ 2026

Avis aux mélomanes ! Cap Escaut et Valexplorer, en partenariat avec la Ville de Condé-sur-l’Escaut, vous invitent à célébrer le lancement de La Compil’ 2026. Le vendredi 5 juin à 19h, les contributeurs recevront leur lien exclusif vers la playlist, tandis que le public pourra vibrer en direct lors d’une grande soirée de concerts gratuits en plein air.

Cet événement convivial fera office de prélude parfait au festival Les Agités du Mélange (qui se tiendra les 12 et 13 juin à Fresnes-sur-Escaut).

Trois artistes et groupes aux univers bien marqués vont faire vibrer le site

Mathilde Kaori

Méryah

Groinck

Le Vendredi 5 juin 2026 dès 19h00

Site de Chabaud-Latour, Condé-sur-l’Escaut

Gratuit, accès libre

Bar et petite restauration disponibles pour passer une soirée parfaite ! .

rue Henri Martrice parking de la base de loisirs Valenciennes 59163 Nord Hauts-de-France capescaut@gmail.com

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English :

CONCERT EVENING: RELEASE PARTY ? THE 2026 COMPILATION

Calling all music lovers! Cap Escaut and Valexplorer, in partnership with the town of Condé-sur-l’Escaut, invite you to celebrate the launch of La Compil’ 2026. On Friday June 5 at 7pm, contributors will receive their exclusive link to the playlist, while the public can enjoy a great evening of free outdoor concerts.

This convivial event will serve as the perfect prelude to the Les Agités du Mélange festival (to be held on June 12 and 13 in Fresnes-sur-Escaut).

Three artists and groups with distinctive universes will rock the site:

Mathilde Kaori

Méryah

Groinck

Friday, June 5, 2026 from 7:00 pm

Chabaud-Latour site, Condé-sur-l’Escaut

Free admission

Bar and snacks available for a perfect evening!

L’événement Concert Release Party à Chabaud-Latour Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Valenciennes