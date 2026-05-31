Forum BOOSTez votre AVENIR !, Valenciennes – 59-ML MARLY, Valenciennes

Forum BOOSTez votre AVENIR ! Mardi 23 juin, 13h30 Valenciennes – 59-ML MARLY Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-23T13:30:00+02:00 – 2026-06-23T14:30:00+02:00

BOOSTez votre AVENIR ! est ouvert à tous les jeunes de moins de 26 ans sortis du système scolaire, ce forum sera l’occasion de découvrir différents stands animés par les équipes et les partenaires de la Mission Locale Jeunes du Valenciennois, couvrant l’ensemble des problématiques rencontrées par le public jeune. À cette occasion, la Mission Locale présentera son offre de services, destinée à accompagner chaque jeune dans la construction de son parcours professionnel et personnel.

BOOSTez votre

Valenciennes – 59-ML MARLY 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/674365 »}]

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