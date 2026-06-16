Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes
Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes samedi 3 octobre 2026.
Valenciennes
Exposition Dentelles à Valenciennes
Place d’Armes Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain
5ème Couvige
Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain
5ème Couvige .
Place d’Armes Valenciennes 59304 Nord Hauts-de-France dentelle.valenciennes@gmail.com
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English :
Lace 2026 Exhibition on the theme Valenciennes of Yesterday and Tomorrow
5th Couvige
L’événement Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Valenciennes
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