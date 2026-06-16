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Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes

Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes samedi 3 octobre 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 59304 Valenciennes

Département : Nord

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Valenciennes

Exposition Dentelles à Valenciennes

Place d’Armes Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain
5ème Couvige
Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain
5ème Couvige   .

Place d’Armes Valenciennes 59304 Nord Hauts-de-France   dentelle.valenciennes@gmail.com

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English :

Lace 2026 Exhibition on the theme Valenciennes of Yesterday and Tomorrow
5th Couvige

L’événement Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Valenciennes

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