Valenciennes

Exposition Dentelles à Valenciennes

Place d’Armes Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain

5ème Couvige

Exposition Dentelles 2026 sur le thème Valenciennes d’hier à demain

5ème Couvige .

Place d’Armes Valenciennes 59304 Nord Hauts-de-France dentelle.valenciennes@gmail.com

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English :

Lace 2026 Exhibition on the theme Valenciennes of Yesterday and Tomorrow

5th Couvige

L’événement Exposition Dentelles à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Valenciennes