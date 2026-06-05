Valenciennes

Les arts dans les remparts 6ème édition

Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Les Arts dans les Remparts Immersion au 17ème siècle à Valenciennes

Oyez, oyez ! Les 4 et 5 juillet 2026, la ville de Valenciennes vous invite à remonter le temps à l’occasion de la 6ème édition de l’événement Les Arts dans les Remparts . Pour ce week-end exceptionnel, le Parc de la Citadelle se transforme en un véritable théâtre historique pour une immersion totale dans le 17ème siècle.

Plongez au cœur des arts et traditions de l’époque. Entre les décors sculptés et l’atmosphère médiévale tardive, venez découvrir les savoir-faire et l’élégance du Grand Siècle dans un cadre verdoyant et chargé d’histoire.

Cette manifestation est organisée avec le soutien de la Ville de Valenciennes, du Département du Nord et dans le cadre de Nos Quartiers d’Été . Une sortie idéale pour les familles et les passionnés d’histoire !

Organisé par

L’Association des Comités de Quartiers de Valenciennes

Les Arts dans les Remparts Immersion au 17ème siècle à Valenciennes

Oyez, oyez ! Les 4 et 5 juillet 2026, la ville de Valenciennes vous invite à remonter le temps à l’occasion de la 6ème édition de l’événement Les Arts dans les Remparts . Pour ce week-end exceptionnel, le Parc de la Citadelle se transforme en un véritable théâtre historique pour une immersion totale dans le 17ème siècle.

Plongez au cœur des arts et traditions de l’époque. Entre les décors sculptés et l’atmosphère médiévale tardive, venez découvrir les savoir-faire et l’élégance du Grand Siècle dans un cadre verdoyant et chargé d’histoire.

Cette manifestation est organisée avec le soutien de la Ville de Valenciennes, du Département du Nord et dans le cadre de Nos Quartiers d’Été . Une sortie idéale pour les familles et les passionnés d’histoire !

Organisé par

L’Association des Comités de Quartiers de Valenciennes .

Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 6 64 33 54 12 lesartsdanslesremparts@gmail.com

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English :

Les Arts dans les Remparts: 17th century immersion in Valenciennes

Hear ye, hear ye! On July 4 and 5, 2026, the city of Valenciennes invites you to step back in time for the 6th edition of Les Arts dans les Remparts . For this exceptional weekend, the Parc de la Citadelle is transformed into a veritable historical theater for a total immersion in the 17th century.

Immerse yourself in the arts and traditions of the period. Between sculpted decor and late medieval atmosphere, come and discover the skills and elegance of the Grand Siècle in a verdant setting steeped in history.

This event is organized with the support of the City of Valenciennes, the Département du Nord and as part of Nos Quartiers d’Été . An ideal outing for families and history buffs!

Organized by

Association des Comités de Quartiers de Valenciennes

L’événement Les arts dans les remparts 6ème édition Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Valenciennes