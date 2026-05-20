Spectacle Thomas Marty au Phénix Valenciennes

Valenciennes

Spectacle Thomas Marty au Phénix

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes Nord

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:00:00

fin : 2027-05-13 21:30:00

Date(s) :

2027-05-13

SPECTACLE THOMAS MARTY NOUVEAU SPECTACLE

Après avoir conquis les réseaux sociaux avec ses anecdotes du quotidien si intergénérationnelles et réalistes, l’humoriste Thomas Marty revient sur scène ! Dans ce tout nouveau spectacle, il partage ses nouvelles aventures avec la simplicité et l’autodérision qu’on lui connaît. Préparez-vous à rire de vos propres travers !

Thomas Marty nous embarque dans son univers où chaque petit détail de la vie de tous les jours devient une situation croustillante. Que vous le suiviez déjà sur vos écrans ou que vous le découvriez sur scène, son énergie et sa complicité avec le public promettent une soirée mémorable.

Le Jeudi 13 mai 2027 à 20h00

Lieu Le Phénix, Valenciennes

Public Tout public

Les places pour les spectacles d’humour partent souvent très vite, ne tardez pas à réserver vos fauteuils !

Réservation en ligne Billetterie Théâtre d’Anzin

Un spectacle du théâtre d’Anzin (hors les murs)

SPECTACLE THOMAS MARTY NOUVEAU SPECTACLE

Après avoir conquis les réseaux sociaux avec ses anecdotes du quotidien si intergénérationnelles et réalistes, l’humoriste Thomas Marty revient sur scène ! Dans ce tout nouveau spectacle, il partage ses nouvelles aventures avec la simplicité et l’autodérision qu’on lui connaît. Préparez-vous à rire de vos propres travers !

Thomas Marty nous embarque dans son univers où chaque petit détail de la vie de tous les jours devient une situation croustillante. Que vous le suiviez déjà sur vos écrans ou que vous le découvriez sur scène, son énergie et sa complicité avec le public promettent une soirée mémorable.

Le Jeudi 13 mai 2027 à 20h00

Lieu Le Phénix, Valenciennes

Public Tout public

Les places pour les spectacles d’humour partent souvent très vite, ne tardez pas à réserver vos fauteuils !

Réservation en ligne Billetterie Théâtre d’Anzin

Un spectacle du théâtre d’Anzin (hors les murs) .

Boulevard Henri Harpignies Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 38 01 10

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English :

SHOW THOMAS MARTY ? NEW SHOW

After conquering social networks with his realistic, intergenerational anecdotes from everyday life, comedian Thomas Marty is back on stage! In this brand-new show, he shares his new adventures with his trademark simplicity and self-mockery. Get ready to laugh at your own shortcomings!

Thomas Marty takes us into his world, where every little detail of everyday life becomes a hilarious situation. Whether you’re already following him on your screens or discovering him on stage, his energy and complicity with the audience promise a memorable evening.

Thursday, May 13, 2027 at 8:00 p.m

Venue: Le Phénix, Valenciennes

Audience: All

Tickets for comedy shows often go fast, so don’t delay in reserving your seats!

Book online Billetterie Théâtre d’Anzin

A Théâtre d’Anzin show (hors les murs)

L’événement Spectacle Thomas Marty au Phénix Valenciennes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Valenciennes