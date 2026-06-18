Festival Dominicain latino Valenciennes

Valenciennes

Festival Dominicain latino

place d’Armes Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Deux jours de fête, de partage et de culture !

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2026

Place d’Armes, Valenciennes

Accès libre

Vibrez au rythme des Caraïbes en plein cœur de Valenciennes !

Le temps d’un week-end, la Place d’Armes se métamorphose et prend les couleurs de la République Dominicaine et de l’Amérique Latine. L’Office de Tourisme vous invite à un voyage sensoriel et festif unique, où la chaleur des tropiques s’installe sur les pavés valenciennois. Au programme de ces deux journées exceptionnelles du rythme, de la danse, des sourires et une immense convivialité à partager en famille ou entre amis !

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative des danseuses en costumes traditionnels, initiez-vous aux danses latines au pied de l’Hôtel de Ville et profitez d’une ambiance musicale ensoleillée tout au long du week-end.

Venez faire le plein d’énergie positive, de saveurs exotiques et de découvertes culturelles lors de cet événement incontournable du début de l’été !

Événement grand public en accès libre.

Restauration et buvette sur place.

Deux jours de fête, de partage et de culture !

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2026

Place d’Armes, Valenciennes

Accès libre

Vibrez au rythme des Caraïbes en plein cœur de Valenciennes !

Le temps d’un week-end, la Place d’Armes se métamorphose et prend les couleurs de la République Dominicaine et de l’Amérique Latine. L’Office de Tourisme vous invite à un voyage sensoriel et festif unique, où la chaleur des tropiques s’installe sur les pavés valenciennois. Au programme de ces deux journées exceptionnelles du rythme, de la danse, des sourires et une immense convivialité à partager en famille ou entre amis !

Laissez-vous emporter par l’énergie communicative des danseuses en costumes traditionnels, initiez-vous aux danses latines au pied de l’Hôtel de Ville et profitez d’une ambiance musicale ensoleillée tout au long du week-end.

Venez faire le plein d’énergie positive, de saveurs exotiques et de découvertes culturelles lors de cet événement incontournable du début de l’été !

Événement grand public en accès libre.

Restauration et buvette sur place. .

place d’Armes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 59 00 communication@ville-valenciennes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two days of celebration, togetherness, and culture!

Saturday, July 4, and Sunday, July 5, 2026

Place d’Armes, Valenciennes

Free admission

Dance to the rhythms of the Caribbean right in the heart of Valenciennes!

For one weekend, the Place d’Armes will be transformed, taking on the colors of the Dominican Republic and Latin America. The Tourist Office invites you on a unique, festive journey for the senses, where the warmth of the tropics takes over the cobblestone streets of Valenciennes. On the agenda for these two exceptional days: rhythm, dance, smiles, and a wonderful sense of community to share with family or friends!

Let yourself be swept away by the infectious energy of the dancers in traditional costumes, try your hand at Latin dances at the foot of City Hall, and enjoy a sunny musical atmosphere all weekend long.

Come and recharge with positive energy, exotic flavors, and cultural discoveries at this must-see event at the start of summer!

Free event open to the general public.

Food and refreshments available on site.

L’événement Festival Dominicain latino Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Valenciennes