Les Belles italiennes du Hainaut Valenciennes

Valenciennes

Les Belles italiennes du Hainaut

derrière le musée Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Un parfum de Dolce Vita s’invite à Valenciennes !

Avis aux passionnés de belles mécaniques, de design et d’élégance automobile la Ville de Valenciennes, en partenariat avec l’association Les Belles Italiennes du Hainaut, vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle dédiée aux plus mythiques des voitures transalpines.

Le temps d’un dimanche, venez admirer des modèles d’exception qui ont fait l’histoire de l’automobile italienne. Lignes fluides, carrosseries rutilantes et moteurs de légende seront mis à l’honneur dans un cadre verdoyant et idéal pour une promenade en famille ou entre amateurs.

Une organisation conjointe de la Ville de Valenciennes et de l’association Les Belles Italiennes du Hainaut.

Un parfum de Dolce Vita s’invite à Valenciennes !

Avis aux passionnés de belles mécaniques, de design et d’élégance automobile la Ville de Valenciennes, en partenariat avec l’association Les Belles Italiennes du Hainaut, vous donne rendez-vous pour une journée exceptionnelle dédiée aux plus mythiques des voitures transalpines.

Le temps d’un dimanche, venez admirer des modèles d’exception qui ont fait l’histoire de l’automobile italienne. Lignes fluides, carrosseries rutilantes et moteurs de légende seront mis à l’honneur dans un cadre verdoyant et idéal pour une promenade en famille ou entre amateurs.

Une organisation conjointe de la Ville de Valenciennes et de l’association Les Belles Italiennes du Hainaut. .

derrière le musée Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 59 00 communication@ville-valenciennes.fr

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English :

A taste of La Dolce Vita is coming to Valenciennes!

Calling all enthusiasts of beautiful cars, design, and automotive elegance: The City of Valenciennes, in partnership with the association Les Belles Italiennes du Hainaut, invites you to an exceptional day dedicated to the most legendary Italian cars.

For one Sunday, come admire the exceptional models that have shaped the history of Italian automobiles. Sleek lines, gleaming bodywork, and legendary engines will take center stage in a lush, green setting—perfect for a family outing or a gathering of car enthusiasts.

Jointly organized by the City of Valenciennes and the association Les Belles Italiennes du Hainaut.

L’événement Les Belles italiennes du Hainaut Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Valenciennes