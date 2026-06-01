Fête de la musique à Valenciennes Valenciennes
Fête de la musique à Valenciennes Valenciennes dimanche 21 juin 2026.
Valenciennes
Fête de la musique à Valenciennes
place d’Armes Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Toute la soirée du solstice d’été, Valenciennes résonnera de mélodies à travers toute la ville.
Comme chaque année, amateurs et talents locaux et régionaux animeront diverses scènes mises à disposition par la ville place d’Armes, passage de l’Arsenal ou encore kiosque du musée.
Lieux répertoriés à ce jour
Cette liste sera enrichie progressivement
kiosque du musée musique rock
Passage de l’arsenal DJ set
Jardin de la rhônelle ou parc des prix de Rome DJ musique alternative
Square Crasseau Place des wantiers
Place d’Armes
Place Saint Nicolas
D’autres musiciens investiront également les cafés et placettes, créant ainsi une ambiance festive et musicale pour tous les habitants.
A noter L’Hôtel de Barneville ouvre ses portes pour la Fête de la Musique ! Avant sa fermeture pour travaux, venez vivre un dernier après‑midi exceptionnel dans ce lieu patrimonial unique de Valenciennes.
15h — Variations Goldberg de J.S. Bach par Jean‑Luc HO (concert au profit de la restauration, présentation de la saison 26‑27 + coupe de champagne).
18h — Orgue de Barbarie dans le jardin (entrée libre).
19h — Luméa Trio Jazz, Bossa, Blues (entrée libre, jardin).
Expo photo & instruments dans le bâtiment
Petite restauration au Bar(cr)oque !
Toute la soirée du solstice d’été, Valenciennes résonnera de mélodies à travers toute la ville.
Comme chaque année, amateurs et talents locaux et régionaux animeront diverses scènes mises à disposition par la ville place d’Armes, passage de l’Arsenal ou encore kiosque du musée.
Lieux répertoriés à ce jour
Cette liste sera enrichie progressivement
kiosque du musée musique rock
Passage de l’arsenal DJ set
Jardin de la rhônelle ou parc des prix de Rome DJ musique alternative
Square Crasseau Place des wantiers
Place d’Armes
Place Saint Nicolas
D’autres musiciens investiront également les cafés et placettes, créant ainsi une ambiance festive et musicale pour tous les habitants.
A noter L’Hôtel de Barneville ouvre ses portes pour la Fête de la Musique ! Avant sa fermeture pour travaux, venez vivre un dernier après‑midi exceptionnel dans ce lieu patrimonial unique de Valenciennes.
15h — Variations Goldberg de J.S. Bach par Jean‑Luc HO (concert au profit de la restauration, présentation de la saison 26‑27 + coupe de champagne).
18h — Orgue de Barbarie dans le jardin (entrée libre).
19h — Luméa Trio Jazz, Bossa, Blues (entrée libre, jardin).
Expo photo & instruments dans le bâtiment
Petite restauration au Bar(cr)oque ! .
place d’Armes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 22 59 00 communication@ville-valenciennes.fr
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English :
All evening on the summer solstice, Valenciennes will be filled with music throughout the city.
As every year, local and regional musicians and talent will perform on various stages provided by the city: Place d’Armes, Passage de l’Arsenal, and the museum bandstand.
Venues listed to date:
This list will be updated gradually
Museum bandstand: rock music
Passage de l’Arsenal: DJ set
Jardin de la Rhonelle or Parc des Prix de Rome: alternative music DJ
Square Crasseau Place des Wantiers
Place d’Armes
Place Saint Nicolas
Other musicians will also take over the cafés and small squares, creating a festive and musical atmosphere for all residents.
Note: The Hôtel de Barneville is opening its doors for the Fête de la Musique! Before it closes for renovations, come enjoy one last exceptional afternoon at this unique heritage site in Valenciennes.
3:00 PM J.S. Bach’s Goldberg Variations performed by Jean-Luc HO (concert to benefit the restoration, presentation of the 2026–2027 season + a glass of champagne).
6:00 PM Barrel organ in the garden (free admission).
7:00 PM Luméa Trio: Jazz, Bossa, Blues (free admission, garden).
Photo & instrument exhibition inside the building
Light refreshments at the Bar(cr)oque!
L’événement Fête de la musique à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Valenciennes
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