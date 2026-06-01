Concert gospel à Valenciennes Valenciennes

Valenciennes

Concert gospel à Valenciennes

Rue de Paris Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de Gospel à l’Église Saint-Géry de Valenciennes

Laissez-vous transporter par la puissance et l’émotion d’une soirée musicale unique ! Le 20 juin 2026, La Chorale Saint Michel Archange vous invite à partager un moment de ferveur et de joie à l’occasion de son grand Gospel Concert.

Portées par des voix vibrantes et une orchestration rythmée (guitares, batterie, percussions), les mélodies retentiront sous la magnifique voûte de l’Église Saint-Géry, offrant une acoustique exceptionnelle à cet événement spirituel et chaleureux.

Chantez à l’Éternel, car il a fait des choses magnifiques (Ésaïe 12:5). Une belle occasion de se rassembler en musique au cœur du patrimoine valenciennois !

Concert de Gospel à l’Église Saint-Géry de Valenciennes

Laissez-vous transporter par la puissance et l’émotion d’une soirée musicale unique ! Le 20 juin 2026, La Chorale Saint Michel Archange vous invite à partager un moment de ferveur et de joie à l’occasion de son grand Gospel Concert.

Portées par des voix vibrantes et une orchestration rythmée (guitares, batterie, percussions), les mélodies retentiront sous la magnifique voûte de l’Église Saint-Géry, offrant une acoustique exceptionnelle à cet événement spirituel et chaleureux.

Chantez à l’Éternel, car il a fait des choses magnifiques (Ésaïe 12:5). Une belle occasion de se rassembler en musique au cœur du patrimoine valenciennois ! .

Rue de Paris Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France +33 3 27 32 59 62

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English :

Gospel concert at Saint-Géry Church in Valenciennes

Let yourself be carried away by the power and emotion of a unique musical evening! On June 20, 2026, La Chorale Saint Michel Archange invites you to share a moment of fervor and joy at its grand Gospel Concert.

Carried by vibrant voices and a rhythmic orchestration (guitars, drums, percussion), the melodies will resound under the magnificent vault of Saint-Géry Church, offering exceptional acoustics for this warm, spiritual event.

Sing to the Lord, for he has done wonderful things (Isaiah 12:5). A wonderful opportunity to gather in music at the heart of Valenciennes’ heritage!

L’événement Concert gospel à Valenciennes Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Valenciennes