La Nuit du Handicap à Anzin Valenciennes samedi 13 juin 2026.

Valenciennes

La Nuit du Handicap à Anzin

27 rue des Martyrs Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 20:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Nuit du Handicap à Anzin La fête de la rencontre !

Samedi 13 juin 2026 À partir de 16h00 dans le Parc Mathieu

Et si on changeait de regard ? La Nuit du Handicap revient à Anzin pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la joie, de l’échange et de la mixité. Le temps d’une soirée, les barrières s’effacent pour laisser place à une immense fête populaire à ciel ouvert !

Un programme pour tous les talents

L’objectif est simple mettre en lumière les talents des personnes en situation de handicap et partager des moments inoubliables entre handis et valides . Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, venez vibrer au rythme d’une programmation riche

Scène musicale & Spectacles Concerts, démonstrations de danse inclusive et théâtre de rue.

Défis Sportifs Initiez-vous au cécifoot, au basket-fauteuil ou au parcours sensoriel pour vivre le sport autrement.

Villages Artisanal & Artistique Ateliers créatifs, expositions de peintures et démonstrations de savoir-faire locaux.

Espace Gourmand Food-trucks et buvettes pour prolonger la soirée dans une ambiance guinguette.

La Nuit du Handicap à Anzin La fête de la rencontre !

Samedi 13 juin 2026 À partir de 16h00 dans le Parc Mathieu

Et si on changeait de regard ? La Nuit du Handicap revient à Anzin pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la joie, de l’échange et de la mixité. Le temps d’une soirée, les barrières s’effacent pour laisser place à une immense fête populaire à ciel ouvert !

Un programme pour tous les talents

L’objectif est simple mettre en lumière les talents des personnes en situation de handicap et partager des moments inoubliables entre handis et valides . Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, venez vibrer au rythme d’une programmation riche

Scène musicale & Spectacles Concerts, démonstrations de danse inclusive et théâtre de rue.

Défis Sportifs Initiez-vous au cécifoot, au basket-fauteuil ou au parcours sensoriel pour vivre le sport autrement.

Villages Artisanal & Artistique Ateliers créatifs, expositions de peintures et démonstrations de savoir-faire locaux.

Espace Gourmand Food-trucks et buvettes pour prolonger la soirée dans une ambiance guinguette. .

27 rue des Martyrs Valenciennes 59410 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 21 00

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English :

La Nuit du Handicap à Anzin: A festival of encounters!

Saturday June 13, 2026 ? From 4:00 pm in the Parc Mathieu

How about a change of perspective? La Nuit du Handicap returns to Anzin for an exceptional evening of joy, exchange and diversity. For one evening, the barriers will come down to make way for a huge open-air party!

A program for all talents

The aim is simple: to showcase the talents of people with disabilities, and share unforgettable moments between the disabled and the able-bodied. Whether you’re with family, friends or on your own, come and enjoy the rich program:

Musical Stage & Shows: Concerts, inclusive dance demonstrations and street theater.

Sports Challenges: Try your hand at cecifoot, wheelchair basketball or a sensory course to experience sport in a different way.

Artisanal & Artistic Villages: Creative workshops, painting exhibitions and demonstrations of local know-how.

Espace Gourmand: Food-trucks and refreshment stands to prolong the evening in a guinguette atmosphere.

L’événement La Nuit du Handicap à Anzin Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Valenciennes