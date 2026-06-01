Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut Valenciennes

Valenciennes

Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut

rue Martrice Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

C’est le retour des beaux jours et des bonnes vibrations ! Venez célébrer la musique en famille ou entre amis dans un cadre idéal.

AU PROGRAMME de votre journée

De 15h00 à 17h30 Après-midi musicale

Orchestre Do & classes de Formation musicale

Atelier Escapade (violon guitare)

Ateliers de musiques actuelles

À 17h30 Silver Lobsters

Montez le son avec une bonne dose d’énergie rock pop pour lancer la fin d’après-midi !

À 19h00 Acoplados

Terminez la journée en beauté et laissez-vous emporter par le rythme !

Sur place

Une petite faim ou une grande soif ?

Pas de panique, tout est prévu sous le préau de la Base Nature et de Loisirs Buvette Petite restauration

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête au service de la culture et du partage !

C’est le retour des beaux jours et des bonnes vibrations ! Venez célébrer la musique en famille ou entre amis dans un cadre idéal.

AU PROGRAMME de votre journée

De 15h00 à 17h30 Après-midi musicale

Orchestre Do & classes de Formation musicale

Atelier Escapade (violon guitare)

Ateliers de musiques actuelles

À 17h30 Silver Lobsters

Montez le son avec une bonne dose d’énergie rock pop pour lancer la fin d’après-midi !

À 19h00 Acoplados

Terminez la journée en beauté et laissez-vous emporter par le rythme !

Sur place

Une petite faim ou une grande soif ?

Pas de panique, tout est prévu sous le préau de la Base Nature et de Loisirs Buvette Petite restauration

Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête au service de la culture et du partage ! .

rue Martrice Valenciennes 59163 Nord Hauts-de-France

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English :

It’s the return of good weather and good vibes! Come and celebrate music with family and friends in an ideal setting.

YOUR DAY’S PROGRAM

3:00 pm to 5:30 pm: Musical afternoon

Orchestre Do & Formation musicale classes

Escapade workshop (violin guitar)

Contemporary music workshops

5:30pm: Silver Lobsters

Turn up the heat with a good dose of rock/pop energy to kick off the late afternoon!

7:00 pm: Acoplados

End the day on a high note, and let the rhythm take you away!

On site:

Hungry or thirsty?

Don’t panic, we’ve got everything you need under the cover of the Base Nature et de Loisirs: refreshments and snacks

Come one, come all to share this moment of conviviality and festivity in the service of culture and sharing!

L’événement Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Valenciennes