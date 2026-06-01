Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut Valenciennes
Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut Valenciennes dimanche 21 juin 2026.
Valenciennes
Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut
rue Martrice Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
C’est le retour des beaux jours et des bonnes vibrations ! Venez célébrer la musique en famille ou entre amis dans un cadre idéal.
AU PROGRAMME de votre journée
De 15h00 à 17h30 Après-midi musicale
Orchestre Do & classes de Formation musicale
Atelier Escapade (violon guitare)
Ateliers de musiques actuelles
À 17h30 Silver Lobsters
Montez le son avec une bonne dose d’énergie rock pop pour lancer la fin d’après-midi !
À 19h00 Acoplados
Terminez la journée en beauté et laissez-vous emporter par le rythme !
Sur place
Une petite faim ou une grande soif ?
Pas de panique, tout est prévu sous le préau de la Base Nature et de Loisirs Buvette Petite restauration
Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête au service de la culture et du partage !
C’est le retour des beaux jours et des bonnes vibrations ! Venez célébrer la musique en famille ou entre amis dans un cadre idéal.
AU PROGRAMME de votre journée
De 15h00 à 17h30 Après-midi musicale
Orchestre Do & classes de Formation musicale
Atelier Escapade (violon guitare)
Ateliers de musiques actuelles
À 17h30 Silver Lobsters
Montez le son avec une bonne dose d’énergie rock pop pour lancer la fin d’après-midi !
À 19h00 Acoplados
Terminez la journée en beauté et laissez-vous emporter par le rythme !
Sur place
Une petite faim ou une grande soif ?
Pas de panique, tout est prévu sous le préau de la Base Nature et de Loisirs Buvette Petite restauration
Venez nombreux pour partager ce moment de convivialité et de fête au service de la culture et du partage ! .
rue Martrice Valenciennes 59163 Nord Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s the return of good weather and good vibes! Come and celebrate music with family and friends in an ideal setting.
YOUR DAY’S PROGRAM
3:00 pm to 5:30 pm: Musical afternoon
Orchestre Do & Formation musicale classes
Escapade workshop (violin guitar)
Contemporary music workshops
5:30pm: Silver Lobsters
Turn up the heat with a good dose of rock/pop energy to kick off the late afternoon!
7:00 pm: Acoplados
End the day on a high note, and let the rhythm take you away!
On site:
Hungry or thirsty?
Don’t panic, we’ve got everything you need under the cover of the Base Nature et de Loisirs: refreshments and snacks
Come one, come all to share this moment of conviviality and festivity in the service of culture and sharing!
L’événement Fête de la Musique à Condé-sur-l’Escaut Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Valenciennes
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