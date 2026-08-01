Concert Échos des Montagnes Bleues Saint-Amand-en-Puisaye
mercredi 19 août 2026 · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
Concert Échos des Montagnes Bleues
Château de Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Concert Échos des Montagnes Bleues .
Concert & performance chorégraphique avec Suzuka Inada (Japon).
Ludovic Ben Ahmed présente un spectacle mêlant musique et danse autour de son projet d’album Les Montagnes Bleues , une création nomade inspirée par la nature et réalisée entre le Japon, le Maroc, la France et l’Italie. Une soirée unique avec la danseuse japonaise Suzuka Inada.
Mercredi 19 août à 20h30
Château de Saint-Amand-en-Puisaye
Infos & réservations SMS au 07 87 62 76 31 .
Château de Saint-Amand-en-Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 62 76 31 mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : Concert Échos des Montagnes Bleues
L’événement Concert Échos des Montagnes Bleues Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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