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World Cleanup day Rendez-vous devant la mairie Saint-Amand-en-Puisaye

dimanche 13 septembre 2026 · Rendez-vous devant la mairie · Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rendez-vous devant la mairie
Adresse
36 Grande Rue
Ville
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Amand-en-Puisaye

World Cleanup day

Rendez-vous devant la mairie 36 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

World Cleanup day, à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage, la commune de Saint-Amand-en-Puisaye vous invite à participer à une matinée citoyenne de ramassage des déchets.
Des gants et des sacs poubelle seront mis à votre disposition.
Ensemble, agissons pour préserver notre cadre de vie et rendre notre commune encore plus propre. Chaque geste compte !
Avec la présence de Pierre Olivier et ses ânes.
La matinée se terminera autour du verre de l’amitié, offert à tous les participants.
Nous comptons sur votre mobilisation. Venez nombreux, en famille, entre amis ou entre voisins.
Dimanche 13 septembre 2026
Rendez-vous à 9 h devant la mairie.   .

Rendez-vous devant la mairie 36 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie@saint-amand-en-puisaye.fr

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English : World Cleanup day

L’événement World Cleanup day Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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