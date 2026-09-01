World Cleanup day Rendez-vous devant la mairie Saint-Amand-en-Puisaye
dimanche 13 septembre 2026 · Rendez-vous devant la mairie · Saint-Amand-en-Puisaye
Informations pratiques
Saint-Amand-en-Puisaye
World Cleanup day
Rendez-vous devant la mairie 36 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
World Cleanup day, à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage, la commune de Saint-Amand-en-Puisaye vous invite à participer à une matinée citoyenne de ramassage des déchets.
Des gants et des sacs poubelle seront mis à votre disposition.
Ensemble, agissons pour préserver notre cadre de vie et rendre notre commune encore plus propre. Chaque geste compte !
Avec la présence de Pierre Olivier et ses ânes.
La matinée se terminera autour du verre de l’amitié, offert à tous les participants.
Nous comptons sur votre mobilisation. Venez nombreux, en famille, entre amis ou entre voisins.
Dimanche 13 septembre 2026
Rendez-vous à 9 h devant la mairie. .
Rendez-vous devant la mairie 36 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@saint-amand-en-puisaye.fr
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English : World Cleanup day
L’événement World Cleanup day Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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