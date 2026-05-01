Saint-Amand-en-Puisaye

Projection du film Compostelle

Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 20:00:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. .

Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film Compostelle

L’événement Projection du film Compostelle Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !