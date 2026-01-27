Journée Portes Ouvertes EMA CNIFOP EMA CNIFOP (Centre International de formation aux Métiers d’Art et de la Céramique Saint-Amand-en-Puisaye

Journée Portes Ouvertes EMA CNIFOP

EMA CNIFOP (Centre International de formation aux Métiers d’Art et de la Céramique 21 Route de Saint-Sauveur Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez vivre une journée exceptionnelle à l’EMA-CNIFOP, au cœur de la Puisaye-Forterre, terre de grès. Cette Journée Portes Ouvertes prend une dimension toute particulière puisqu’elle célèbre les 50 ans de l’école, un demi-siècle de transmission des savoir-faire céramiques. Vous pourrez explorer nos ateliers lors de visites guidées, assister à des démonstrations de tournage, et rencontrer formateurs et stagiaires qui vous feront découvrir les techniques du façonnage et de la décoration sur céramique.

Assistez à un défournement des pièces réalisées par nos stagiaires, suivi d’une vente en direct, un moment privilégié pour découvrir les surprises de la cuisson et repartir avec des pièces uniques! Ne manquez pas non plus notre boutique, où d’autres créations de nos stagiaires sont également à découvrir et à emporter.

Cette journée s’inscrit dans un weekend entièrement dédié à la céramique, avec le Marché des Potiers de Saint-Amand-en-Puisaye et le Championnat de France des Tourneurs Potiers, pour découvrir et célébrer l’art de la terre sous toutes ses formes.

Petits et grands, passionnés ou simples curieux, venez explorer un lieu vivant de création et de partage, profiter d’une ambiance conviviale et repartir avec des souvenirs uniques et des idées plein la tête ! .

EMA CNIFOP (Centre International de formation aux Métiers d’Art et de la Céramique 21 Route de Saint-Sauveur Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 60 17 communication@cnifop.com

