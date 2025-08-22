Le Chemin Carriès Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Le Chemin Carriès A pieds Facile

Le Chemin Carriès Place de la Liberté 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8290.0 Tarif :

Randonnée balisée N°40. Emprunter ce chemin, c’est pénétrer dans la vie et l’œuvre de Jean-Joseph Carriès. Ce sentier débute avec l’histoire de la poterie et se termine par un chemin creux bordé d’œuvres de céramistes et les faubourgs des potiers du village de Saint-Amand-en-Puisaye.

Facile

+33 3 86 39 63 15

English :

Marked trail N°40. To take this trail is to enter the life and work of Jean-Joseph Carriès. The trail begins with the history of pottery and ends with a sunken path lined with ceramists? works and the potters? outskirts of the village of Saint-Amand-en-Puisaye.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 40. Dieser Weg führt Sie in das Leben und Werk von Jean-Joseph Carriès. Der Weg beginnt mit der Geschichte der Töpferei und endet mit einem Hohlweg, der von den Werken der Keramiker und den Töpfervororten des Dorfes Saint-Amand-en-Puisaye gesäumt wird.

Italiano :

Sentiero segnalato N°40. Percorrere questo sentiero significa entrare nella vita e nell’opera di Jean-Joseph Carriès. Il percorso inizia con la storia della ceramica e termina con un sentiero incassato, costeggiato dalle opere dei ceramisti e dai sobborghi dei vasai del villaggio di Saint-Amand-en-Puisaye.

Español :

Paseo señalizado nº 40. Recorrer este sendero es adentrarse en la vida y obra de Jean-Joseph Carriès. El sendero comienza con la historia de la alfarería y termina con un camino hundido bordeado por las obras de los ceramistas y los suburbios alfareros del pueblo de Saint-Amand-en-Puisaye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data