Le Chemin Carriès Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Le Chemin Carriès Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Le Chemin Carriès A pieds Facile
Le Chemin Carriès Place de la Liberté 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8290.0 Tarif :
Randonnée balisée N°40. Emprunter ce chemin, c’est pénétrer dans la vie et l’œuvre de Jean-Joseph Carriès. Ce sentier débute avec l’histoire de la poterie et se termine par un chemin creux bordé d’œuvres de céramistes et les faubourgs des potiers du village de Saint-Amand-en-Puisaye.
Facile
+33 3 86 39 63 15
English :
Marked trail N°40. To take this trail is to enter the life and work of Jean-Joseph Carriès. The trail begins with the history of pottery and ends with a sunken path lined with ceramists? works and the potters? outskirts of the village of Saint-Amand-en-Puisaye.
Deutsch :
Markierte Wanderung Nr. 40. Dieser Weg führt Sie in das Leben und Werk von Jean-Joseph Carriès. Der Weg beginnt mit der Geschichte der Töpferei und endet mit einem Hohlweg, der von den Werken der Keramiker und den Töpfervororten des Dorfes Saint-Amand-en-Puisaye gesäumt wird.
Italiano :
Sentiero segnalato N°40. Percorrere questo sentiero significa entrare nella vita e nell’opera di Jean-Joseph Carriès. Il percorso inizia con la storia della ceramica e termina con un sentiero incassato, costeggiato dalle opere dei ceramisti e dai sobborghi dei vasai del villaggio di Saint-Amand-en-Puisaye.
Español :
Paseo señalizado nº 40. Recorrer este sendero es adentrarse en la vida y obra de Jean-Joseph Carriès. El sendero comienza con la historia de la alfarería y termina con un camino hundido bordeado por las obras de los ceramistas y los suburbios alfareros del pueblo de Saint-Amand-en-Puisaye.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data