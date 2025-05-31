Fête de la poterie

Ema-Cnifop, Maison de la Mémoire potière et au château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Au Faubourg des Poteries

l’EMA-CNIFOP (centre de formation aux métiersde la céramique).

-démonstration tournage, décoration et échange avec les acteurs de la formation, vente de pièces en boutique, visites guidées.

A la Maison de la Mémoire Potière Visites guidées, démonstration de tournage.

Au château Marché potier avec deux jours avec de nombreux céramistes, démonstration de tournage, restauration sur place. Animation dans le parc, … .

Ema-Cnifop, Maison de la Mémoire potière et au château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 63 21 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

English : Fête de la poterie

German : Fête de la poterie

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la poterie Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-06-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !