Maison Fort Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Maison Fort Champ de foire 58310 Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée balisée N°39. Du château du XVIe siècle en tout début de parcours aux vestiges du Château de Maison Fort, le circuit permet de découvrir les étangs dont le plus grand, l’Étang de la Forge et le Chemin du Tacot.

https://www.puisaye-tourisme.fr/preparez-votre-sejour/venir-pour-randonner/circuits-de-randonnees/#component=marqueBlanche&task=showRando&idRandonnee=2937008&idPro=51966 +33 3 86 39 63 15

English :

Signposted walk N°39. From the 16th-century château at the very start of the trail to the remains of the Château de Maison Fort, the circuit takes in the ponds, including the largest, the Étang de la Forge, and the Chemin du Tacot.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 39. Vom Schloss aus dem 16. Jahrhundert ganz am Anfang des Weges bis zu den Überresten des Schlosses Maison Fort führt der Rundweg an den Teichen vorbei, darunter der größte, der Étang de la Forge, und am Chemin du Tacot.

Italiano :

Sentiero segnalato N°39. Dal castello cinquecentesco all’inizio del percorso fino ai resti del Château de Maison Fort, il sentiero si snoda tra gli stagni, il più grande dei quali è l’Étang de la Forge, e lo Chemin du Tacot.

Español :

Paseo señalizado n°39. Desde el castillo del siglo XVI, al principio de la ruta, hasta los restos del castillo de Maison Fort, el sendero recorre los estanques, el mayor de los cuales es el Étang de la Forge, y el Chemin du Tacot.

