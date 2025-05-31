Saint-Amand-en-Puisaye

Foire de Pentecôte

Parc du château et champ de foire Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

La Foire de Pentecôte, nombreux stands et vide-greniers. .

Parc du château et champ de foire Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 30 45 07 cheuxnouslesfetes@orange.fr

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English : Foire de Pentecôte

L’événement Foire de Pentecôte Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !