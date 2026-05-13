Saint-Amand-en-Puisaye

Projection du film Juste une illusion

Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 20:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .

Place du Marché Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64 communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film Juste une illusion

L’événement Projection du film Juste une illusion Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !