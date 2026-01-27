5e Championnat de France des Tourneurs Potiers Parc du Château Saint-Amand-en-Puisaye
Parc du Château 13 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
2026-05-16
Saint-Amand-en-Puisaye, ville de grès, accueillera les 5e Championnats de France des Tourneurs Potiers. Cet événement itinérant chaque année, organisée dans une ville ayant une histoire avec la Céramique, mettra à l’honneur le tournage céramique, geste fondamental du métier de potier.
Organisé par l’association Mentonnaise, Potiers Méditerranée, sous l’impulsion de Stéphane Montalto, Meilleur Ouvrier de France potier, Champion de France et Vice-Champion du Monde, le championnat réunira des artisans venus de toute la France. Pendant deux jours, les participants s’affronteront lors d’épreuves techniques et créatives réalisées en public. La compétition reposera sur une série d’épreuves techniques et créatives, évaluant la précision du geste, la régularité des formes, la maîtrise du temps et l’adaptation aux contraintes imposées. La compétition se décline en trois catégories hommes, femmes et duos.
Le week-end se prolongera avec le Marché des potiers ainsi que les Journées Portes Ouvertes de l’EMA-CNIFOP, également à Saint-Amand-en-Puisaye, renforçant le lien entre pratique professionnelle, transmission et formation. .
Parc du Château 13 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté communication@cnifop.com
