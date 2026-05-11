Marché des producteurs locaux Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Saint-Amand-en-Puisaye

Marché des producteurs locaux

Grande Rue Cube Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 17:30:00

fin : 2026-12-30 19:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Producteurs locaux (pains bios, champignons, fromages, poissons, légumes, vins,…) et Food trucks vous donnent rendez-vous tous les mercredis soirs au Cube. .

Grande Rue Cube Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

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English : Marché des producteurs locaux

L’événement Marché des producteurs locaux Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !