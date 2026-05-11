UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Amand-en-Puisaye

Marché des producteurs locaux Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye

mercredi 7 octobre 2026 · Grande Rue · Saint-Amand-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 30 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Grande Rue
Adresse
Cube
Ville
58310 Saint-Amand-en-Puisaye
Département
Nièvre
Tarif

Saint-Amand-en-Puisaye

Marché des producteurs locaux

Grande Rue Cube Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 17:30:00
fin : 2026-12-30 19:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Producteurs locaux (pains bios, champignons, fromages, poissons, légumes, vins,…) et Food trucks vous donnent rendez-vous tous les mercredis soirs au Cube.   .

Grande Rue Cube Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs locaux

L’événement Marché des producteurs locaux Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-05-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre)