Concert Eclats de Cuivres Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon

Saint-Pandelon

Concert Eclats de Cuivres

Domaine Array Dou Sou 305 route du Château Saint-Pandelon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les musiciens du quintette Aliénor vous invitent à un véritable voyage musical au programme éclectique, pensé pour séduire petits et grands, curieux comme passionnés. Vous apprécierez la brillance, la virtuosité mais aussi la douceur des sonorités de ces musiciens.

Laissez-vous emporter par l’éclat des cuivres et l’énergie des percussions dans un cadre somptueux lors d’un concert qui vous mènera des cours d’Europe aux rythmes sud-américains et des grands airs classiques aux origines du jazz.

Le Domaine Array Dou Sou (Rayon de Soleil en Gascon), où se situe l’ancien Château des Évêques de Dax de 1304, est un véritable témoin de l’histoire de la Gascogne landaise. Situé à 8km de Dax, le château est au coeur d’un parc classé de 4,5 ha qui en fait un lieu d’exception. .

Domaine Array Dou Sou 305 route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English :

L’événement Concert Eclats de Cuivres Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Grand Dax