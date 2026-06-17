Concert Opéra des Landes Programme French Touch Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon

Saint-Pandelon

Concert Opéra des Landes Programme French Touch

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Ce programme rassemble les plus belles pièces pour Quatuor vocal écrites par Fauré et ses contemporains. Il s’agit de faire découvrir aussi bien des ensembles d’opéras comiques que des pièces du répertoire romantique français à plusieurs voix (d‘une à quatre voix).

Grâce à la diversité des morceaux, les quatre chanteurs peuvent ainsi transmettre leur passion du chant et leur amour du jeu scénique.

Programme

Gabriel Fauré, Jules Massenet, Jacques

Offenbach, Camille Saint-Saëns,

Jean-Baptiste de Croze, Louis Varney,

Georges Bizet, Claude Debussy,

Reynaldo Hahn, Étienne Rey… .

Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Opéra des Landes Programme French Touch

L’événement Concert Opéra des Landes Programme French Touch Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Dax