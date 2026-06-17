Concert Opéra des Landes KCANTA Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon
Concert Opéra des Landes KCANTA Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Pandelon
Concert Opéra des Landes KCANTA
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
KCANTA est le 1er projet musical en langues régionales ou non hégémoniques, qui réunit sur un même album des artistes chantant en corse, breton, occitan, catalan, alsacien, galicien, créole et basque, mais aussi quelques artistes venus en guest , sensibles à cette démarche de mise en avant de nos patrimoines linguistiques et musicaux, dans leur éclectisme.
Un concert inédit autant qu’exceptionnel pour interpréter des compositions et quelques reprises.
Avec autour d’Anne Etchegoyen Patxi Garat (Pays Basque), Francine Massiani (Corse), Matskat (Alsace), Valérie Louri (Martinique, créole) et Yvan Cujious (Occitanie). .
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Concert Opéra des Landes KCANTA
L’événement Concert Opéra des Landes KCANTA Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Dax
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