Concert Eddy Maucourt Hommage à Paco Ibañez Rue Abbé Langevin Dinard
Concert Eddy Maucourt Hommage à Paco Ibañez Rue Abbé Langevin Dinard samedi 19 septembre 2026.
Dinard
Concert Eddy Maucourt Hommage à Paco Ibañez
Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Hommage à Paco Ibañez Chants espagnols et guitare flamenca
Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église Saint-Enogat. Une expérience à ne pas rater.
Parler de paix en temps de guerre et de liberté face aux totalitarismes. Voici toute l’œuvre de Paco Ibañez auquel Eddy Maucourt rendra un hommage poignant au cœur de la merveilleuse acoustique de l’église à laquelle s’accordera sa voix puissante et sa guitare flamenca.
Un voyage auprès des plus grands poètes pacifistes espagnols mis en musique par le chanteur Paco Ibañez depuis plus de cinquante ans, lorsqu’il débutait dans le quartier latin de Paris, devenant ainsi selon Salvador Dali lui-même, La voix de l’Espagne !
Avec Eddy Maucourt vous découvrirez ou redécouvrirez ces chansons magnifiques, parfois mélancoliques mais toujours solaires qui ont traversés le temps de par leur force et leur message universel et intemporel. Des poèmes mis en chansons, comme ceux de Garcia Lorca et des thèmes profonds et éternels puisqu’il s’agira surtout de paix, d’amour et de liberté. Une heure de poésie donc, de laquelle le public sort grandi dans un monde qui nous rappelle sans cesse qu’il faut en défendre les valeurs humanistes. .
Rue Abbé Langevin Eglise de Saint-Enogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 68 46 92
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L’événement Concert Eddy Maucourt Hommage à Paco Ibañez Dinard a été mis à jour le 2026-04-15 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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