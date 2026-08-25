Concert église Saint-Calixte Loudenvielle
mercredi 26 août 2026 · Loudenvielle
Informations pratiques
Loudenvielle
Concert église Saint-Calixte
LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concert À fleur de jazz à l’église Saint Calixte
Entrée gratuite, participation libre au profit du projet Saint Calixte .
LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 92 00 info@vallee-du-louron.com
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English :
%C0 Fleur de Jazz Concert at the Church of Saint Calixte
L’événement Concert église Saint-Calixte Loudenvielle a été mis à jour le 2026-08-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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