Informations pratiques

Loudenvielle

Concert église Saint-Calixte

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Concert À fleur de jazz à l’église Saint Calixte

Entrée gratuite, participation libre au profit du projet Saint Calixte .

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 92 00 info@vallee-du-louron.com

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English :

%C0 Fleur de Jazz Concert at the Church of Saint Calixte

L’événement Concert église Saint-Calixte Loudenvielle a été mis à jour le 2026-08-20 par OT de la Vallée du Louron|CDT65