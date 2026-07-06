Concert Matysaki au refuge de la Soula LOUDENVIELLE Loudenvielle
samedi 29 août 2026 · LOUDENVIELLE · Loudenvielle
Informations pratiques
Loudenvielle
Concert Matysaki au refuge de la Soula
LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Matysaki est un auteur-compositeur-interprète originaire des Pyrénées, près de Luchon.
Inspiré par la chanson française à texte, il propose un univers mêlant émotion, authenticité et énergie positive.
À travers ses concerts, en salle comme dans les refuges de montagne, il partage des chansons engagées et humanistes qui célèbrent les rencontres, la nature et les valeurs de solidarité, offrant au public des moments de convivialité et de proximité.
Réservation obligatoire pour manger et dormir au refuge car évènement nocturne.
Pour votre sécurité, ne vous aventurez pas dans les Gorges de Clarabide de nuit. .
LOUDENVIELLE Caillaouas Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Matysaki is a singer-songwriter from the Pyrenees, near Luchon.
Inspired by French chanson with meaningful lyrics, he creates a world that blends emotion, authenticity, and positive energy.
%Through his concerts—whether in concert halls or mountain huts—he shares socially conscious and humanistic songs that celebrate encounters, nature, and the values of solidarity, offering his audience moments of camaraderie and connection.
L’événement Concert Matysaki au refuge de la Soula Loudenvielle a été mis à jour le 2026-07-06 par OT de la Vallée du Louron|CDT65
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