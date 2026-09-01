Informations pratiques

Loudenvielle

Contes des Pyrénées et goûter du Patrimoine

Médiathèque (Arixo) LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Dans un décor en feutre de laine (réalisé par les artistes Laurent Valera et Emilie Lapeyre), laissez-vous transporter par les contes fabuleux venus tout droit des Pyrénées. Entre légendes mystérieuses, animaux fascinants et sommets majestueux, les enfants voyageront dans un univers plein de poésie et d’émerveillement.

Puis, une expérience immersive sera proposée autour des masques animaliers en feutre de laine .

Un goûter avec de bons produits locaux sera offert par le Pays d’art et d’histoire.

Les enfants pourront ensuite prolonger le plaisir en explorant librement la ludothèque, et bien d’autres surprises les attendent !

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

Médiathèque (Arixo) LOUDENVIELLE Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Set against a backdrop of wool felt (created by artists Laurent Valera and Emilie Lapeyre), let yourself be swept away by the fabulous tales straight from the Pyrenees. Amid mysterious legends, fascinating animals, and majestic peaks, children will journey through a world full of poetry and wonder.

Then, an immersive experience centered on the wool felt animal masks will be offered.

A snack featuring delicious local products will be provided by the Pays d’art et d’histoire.

Children can then continue the fun by freely exploring the toy library, and many other surprises await them!

L’événement Contes des Pyrénées et goûter du Patrimoine Loudenvielle a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65