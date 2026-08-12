Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle LOUDENVIELLE Loudenvielle
mercredi 16 septembre 2026 · LOUDENVIELLE · Loudenvielle
Informations pratiques
Loudenvielle
Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle
LOUDENVIELLE Eglise d’Armenteule Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Visite de deux églises peintes en vallée du Louron.
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LOUDENVIELLE Eglise d’Armenteule Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
A tour of two painted churches in the Louron Valley.
L’événement Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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