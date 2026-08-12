Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle LOUDENVIELLE Loudenvielle

Informations pratiques

Loudenvielle

Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle

LOUDENVIELLE Eglise d’Armenteule Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Visite de deux églises peintes en vallée du Louron.

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LOUDENVIELLE Eglise d’Armenteule Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

A tour of two painted churches in the Louron Valley.

L’événement Les églises d’Armenteule et d’Estarvielle Loudenvielle a été mis à jour le 2026-08-12 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65