Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge La Cité de la Musique, la Cordo Romans-sur-Isère

jeudi 24 septembre 2026 · La Cité de la Musique, la Cordo · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge

La Cité de la Musique, la Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Soufflons nos bougies ensemble ! Pour lancer les 20 ans de La Cordo, nous avons invité Radio Tutti à fêter ses 10 ans avec nous. Une double célébration qui ne se fera pas autour d’un gâteau… mais sur une immense piste de danse. Bar et restauration dès 19h

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La Cité de la Musique, la Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

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English : Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge

Let’s blow out our candles together! To kick off La Cordo’s 20th anniversary, we’ve invited Radio Tutti to celebrate its 10th anniversary with us. A double celebration that won’t take place around a cake… but on a huge dance floor. Bar and food service starting at 7 p.m.

L’événement Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme