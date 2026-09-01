Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge La Cité de la Musique, la Cordo Romans-sur-Isère
jeudi 24 septembre 2026 · La Cité de la Musique, la Cordo · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge
La Cité de la Musique, la Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Soufflons nos bougies ensemble ! Pour lancer les 20 ans de La Cordo, nous avons invité Radio Tutti à fêter ses 10 ans avec nous. Une double célébration qui ne se fera pas autour d’un gâteau… mais sur une immense piste de danse. Bar et restauration dès 19h
.
La Cité de la Musique, la Cordo 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge
Let’s blow out our candles together! To kick off La Cordo’s 20th anniversary, we’ve invited Radio Tutti to celebrate its 10th anniversary with us. A double celebration that won’t take place around a cake… but on a huge dance floor. Bar and food service starting at 7 p.m.
L’événement Concert électro-trad Radio Tutti XXL + Olkan & la Vipère Rouge Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme
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