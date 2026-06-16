Concert Électroplume Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay
Concert Électroplume Festival de Bouche à Oreille Amphithéâtre Parthenay jeudi 23 juillet 2026.
Parthenay
Concert Électroplume Festival de Bouche à Oreille
Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Le spectacle Birdrums est une expérience musicale fascinante.
Un instant où le rythme de la batterie se mêle harmonieusement au chant mélodieux des oiseaux.
Grâce à son expérience et son approche novatrice, Christophe Piot propose une musique qui transcende les genres, met en valeur la beauté de la nature et surtout captive les spectateur.ice.s.
Que vous soyez mélomane averti ou simplement curieux de découvrir quelque chose de vraiment unique, le concert Birdrums promet d’être un voyage qui repousse les frontières entre la nature et la musique.
Christophe Piot musicien, compositeur .
Amphithéâtre 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Électroplume Festival de Bouche à Oreille
L’événement Concert Électroplume Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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