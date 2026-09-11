Concert électrosonique : portraits de femmes compositrices, Le 108, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Le 108 · Rouen
Informations pratiques
Concert électrosonique : portraits de femmes compositrices Samedi 19 septembre, 18h00 Le 108 Seine-Maritime
Durée 1h15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
Pour ce concert électrosonique, Annette Vande Gorne, pionnière belge de la musique électroacoustique, nous propose un programme intitulé « Portrait de femmes compositrices de musique acousmatique ». Au cœur d’un système sonore immersif, vivez une expérience unique : lâchez prise et laissez-vous emporter par le flux des matières sonores et des musiques. Au programme : des œuvres de Beatriz Ferreyra, Christine Groult, Laryssa Kim, Marie-Jeanne Wyckmans et Annette Vande Gorne.
– Annette Vande Gorne & Marie-Jeanne Wyckmans –
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Le 108 108 allée Francois-Mitterand, 76000 Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://my.weezevent.com/portraits-de-femmes-compositrices-de-musique-acousmatique »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Pour ce concert électrosonique, Annette Vande Gorne, pionnière belge de la musique électroacoustique, nous propose un programme intitulé « Portrait de femmes compositrices de musique acousmatique ». …
©Didier Allard
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