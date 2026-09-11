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Concert électrosonique : portraits de femmes compositrices, Le 108, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Le 108 · Rouen

Concert électrosonique : portraits de femmes compositrices, Le 108, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le 108
Adresse
108 allée Francois-Mitterand, 76000 Rouen
Ville
76107 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h15.

Concert électrosonique : portraits de femmes compositrices Samedi 19 septembre, 18h00 Le 108 Seine-Maritime

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Pour ce concert électrosonique, Annette Vande Gorne, pionnière belge de la musique électroacoustique, nous propose un programme intitulé « Portrait de femmes compositrices de musique acousmatique ». Au cœur d’un système sonore immersif, vivez une expérience unique : lâchez prise et laissez-vous emporter par le flux des matières sonores et des musiques. Au programme : des œuvres de Beatriz Ferreyra, Christine Groult, Laryssa Kim, Marie-Jeanne Wyckmans et Annette Vande Gorne.
– Annette Vande Gorne & Marie-Jeanne Wyckmans –
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

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Pour ce concert électrosonique, Annette Vande Gorne, pionnière belge de la musique électroacoustique, nous propose un programme intitulé « Portrait de femmes compositrices de musique acousmatique ». …

©Didier Allard

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