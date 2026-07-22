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Concert Eleven Blake Rock British The Bear Tavern Parthenay

vendredi 24 juillet 2026 · The Bear Tavern · Parthenay

Concert Eleven Blake Rock British The Bear Tavern Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
The Bear Tavern
Adresse
1 Rue Denis Papin
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Concert Eleven Blake Rock British

The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

The Bear Tavern (Parthenay)
Vendredi 24 Juillet 2026
Début du concert à 21h00 puis DJ Set
Entrée gratuite

Eleven Blake | Rock UK Alternatif
Trio rock nantais, Eleven Blake livre une musique intense entre tension électrique et envolées mélodiques. Après leur second EP The Shape et de nombreuses dates dans la région, le groupe prépare un nouvel EP pour ce début d’année. Une énergie brute et authentique pour la scène.

Accès parking gratuit
Hôtels à proximité
Restauration sur place possible (Foodtruck)
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THE BEAR TAVERN
1 Rue Denis Papin
79200 Parthenay
06 77 64 13 89   .

The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 89 43 29  levinyldejupiter@gmail.com

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English : Concert Eleven Blake Rock British

L’événement Concert Eleven Blake Rock British Parthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 79

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