Concert Eleven Blake Rock British The Bear Tavern Parthenay
vendredi 24 juillet 2026 · The Bear Tavern · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Concert Eleven Blake Rock British
The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
The Bear Tavern (Parthenay)
Vendredi 24 Juillet 2026
Début du concert à 21h00 puis DJ Set
Entrée gratuite
Eleven Blake | Rock UK Alternatif
Trio rock nantais, Eleven Blake livre une musique intense entre tension électrique et envolées mélodiques. Après leur second EP The Shape et de nombreuses dates dans la région, le groupe prépare un nouvel EP pour ce début d’année. Une énergie brute et authentique pour la scène.
Accès parking gratuit
Hôtels à proximité
Restauration sur place possible (Foodtruck)
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THE BEAR TAVERN
1 Rue Denis Papin
79200 Parthenay
06 77 64 13 89 .
The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 89 43 29 levinyldejupiter@gmail.com
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English : Concert Eleven Blake Rock British
L’événement Concert Eleven Blake Rock British Parthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 79
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