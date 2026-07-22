Concert Eleven Blake Rock British The Bear Tavern Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Concert Eleven Blake Rock British

The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

The Bear Tavern (Parthenay)

Vendredi 24 Juillet 2026

Début du concert à 21h00 puis DJ Set

Entrée gratuite

Eleven Blake | Rock UK Alternatif

Trio rock nantais, Eleven Blake livre une musique intense entre tension électrique et envolées mélodiques. Après leur second EP The Shape et de nombreuses dates dans la région, le groupe prépare un nouvel EP pour ce début d’année. Une énergie brute et authentique pour la scène.

Accès parking gratuit

Hôtels à proximité

Restauration sur place possible (Foodtruck)

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THE BEAR TAVERN

1 Rue Denis Papin

79200 Parthenay

06 77 64 13 89 .

The Bear Tavern 1 Rue Denis Papin Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 89 43 29 levinyldejupiter@gmail.com

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English : Concert Eleven Blake Rock British

L’événement Concert Eleven Blake Rock British Parthenay a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 79