Informations pratiques

Concert « ELISHKA »- Chansons françaises et Yiddish Vendredi 10 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T20:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Accompagnée par sa guitare, son accordéon et sa clarinette, Elsa chante et joue ses compositions, des chants yiddish ainsi que des chansons de Bourvil, Pierre Perret, Georges Moustaki, Anne Sylvestre.