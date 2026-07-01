Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste Vendredi 3 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Concert où la harpe celtique et le chant tissent un lien entre compositions originales inspirées des mythes celtiques et airs traditionnels écossais et irlandais,dans l’esprit des veillées d’autrefois