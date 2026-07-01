AGENDA · Putanges-le-Lac
Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
vendredi 3 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste Vendredi 3 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Concert où la harpe celtique et le chant tissent un lien entre compositions originales inspirées des mythes celtiques et airs traditionnels écossais et irlandais,dans l’esprit des veillées d’autrefois
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