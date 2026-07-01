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AGENDA · Putanges-le-Lac

Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

vendredi 3 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
Prix Libre

Concert Cécile Branche- Chanteuse Harpiste Vendredi 3 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:30:00+02:00 – 2026-07-03T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Concert où la harpe celtique et le chant tissent un lien entre compositions originales inspirées des mythes celtiques et airs traditionnels écossais et irlandais,dans l’esprit des veillées d’autrefois

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