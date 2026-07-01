Concert -« Charlotte LY » – Pop/Folk, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Concert -« Charlotte LY » – Pop/Folk Samedi 11 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:30:00+02:00 – 2026-07-11T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Univers musical où se rencontrent la folk et la pop anglo. À travers ses chansons, elle partage avec authenticité sa nostalgie pour les moments passés. Sa musique est « lumineuse et remplie d’espoir ».