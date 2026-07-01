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AGENDA · Putanges-le-Lac

K Raoké au K Rabo !, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

samedi 4 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
Gratuit

K Raoké au K Rabo ! Samedi 4 juillet, 20h00 Le [K]Rabo Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
En famille ou entre amis, venez chanter vos tubes préférés et découvrir les talents cachés de votre voisinage. De George Moustaki à Nirvana, il n’y a qu’un pas! C’est vous qui ferez le choix !

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