Concert Eloyse Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet

Carry-le-Rouet

Concert Eloyse

Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 23h30. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Rendez-vous le 25 juillet 2026 avec Eloyse et ses reprises rock et pop-rock !

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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr

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English :

See you on July 25, 2026, with Eloyse and her rock and pop-rock covers!

L’événement Concert Eloyse Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet