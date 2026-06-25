Concert Eloyse Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet
Concert Eloyse Place Jean Jaurès Carry-le-Rouet samedi 25 juillet 2026.
Carry-le-Rouet
Concert Eloyse
Samedi 25 juillet 2026 de 21h à 23h30. Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Rendez-vous le 25 juillet 2026 avec Eloyse et ses reprises rock et pop-rock !
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Place Jean Jaurès Le Port Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 festivites@mairie-carrylerouet.fr
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English :
See you on July 25, 2026, with Eloyse and her rock and pop-rock covers!
L’événement Concert Eloyse Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet
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