Concert EMA Lèves
Concert EMA Lèves samedi 9 mai 2026.
Lèves
Concert EMA
41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
L’association EMA organise son concert annuel à l’espace Soutine de Lèves, avec 50 musiciens sur scène…
8 .
41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 96 17 33
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English :
The EMA association organizes its annual concert at the Espace Soutine in Lèves, with 50 musicians on stage…
L’événement Concert EMA Lèves a été mis à jour le 2026-04-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES