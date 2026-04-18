Lèves

Concert EMA

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

L’association EMA organise son concert annuel à l’espace Soutine de Lèves, avec 50 musiciens sur scène…

8 .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 96 17 33

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English :

The EMA association organizes its annual concert at the Espace Soutine in Lèves, with 50 musicians on stage…

L’événement Concert EMA Lèves a été mis à jour le 2026-04-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES