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Concert EMA Lèves

Concert EMA Lèves

Concert EMA Lèves samedi 9 mai 2026.

Adresse : 41 Rue de la Chacatière

Ville : 28300 Lèves

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Lèves

Concert EMA

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10

L’association EMA organise son concert annuel à l’espace Soutine de Lèves, avec 50 musiciens sur scène…
8  .

41 Rue de la Chacatière Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 96 17 33 

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English :

The EMA association organizes its annual concert at the Espace Soutine in Lèves, with 50 musicians on stage…

L’événement Concert EMA Lèves a été mis à jour le 2026-04-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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