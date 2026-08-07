Concert Emily Loizeau Théâtre du Cloître Bellac
samedi 21 novembre 2026 · Théâtre du Cloître · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Concert Emily Loizeau
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21 22:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Emily Loizeau célèbre deux décennies d’une aventure musicale singulière. Vingt ans de chansons, de voyages, de rencontres et d’une écriture qui, album après album, n’a cessé de questionner le monde, ses fractures et les liens qui nous
unissent.
Après la tournée intitulée La Souterraine et un concert anniversaire au Théâtre de la Ville, l’artiste choisit de revenir à l’essentiel. Seule en scène, accompagnée de son piano, elle revisite les chansons qui ont jalonné ses six albums dans une forme intime et profondément habitée. Entre confidences, émotion et éclats de lumière, ce concert est une célébration autant qu’un retour aux sources. Une invitation à partager la poésie, la force et la délicatesse d’un répertoire qui résonne plus que jamais avec notre époque. Une soirée suspendue, où la joie se mêle à une douce mélancolie, la tête dans les étoiles. .
Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Emily Loizeau
L’événement Concert Emily Loizeau Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin
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