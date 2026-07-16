CONCERT : EMILY LOIZEAU + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : EMILY LOIZEAU + première partie Samedi 19 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

25/17/15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T20:30:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T20:30:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00

EMILY LOIZEAU

L’Autre Bout du Monde, un parcours marqué par une écriture sensible et narrative, entre chanson française, pop indie et folk piano. Son univers mêle mélodies organiques, intensité émotionnelle et textes qui explorent les liens humains, le chaos du monde et ce qui donne du sens à l’existence.

Après de nombreuses tournées en groupe, elle propose à l’automne 2026 une forme plus intime en solo piano, épurée et presque brute. Elle revisite ses six albums dans un format dépouillé, entre fragilité et énergie, pour une parenthèse de célébration à la fois lumineuse et mélancolique.

+ première partie

Informations pratiques

Spectacle en configuration assis (placement libre)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/emily-loizeau-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Emily Loizeau célèbre ses 20 ans de carrière depuis L’Autre Bout du Monde, elle fêtera cet anniversaire avec vous sur la scène du Douze le samedi 19 décembre 2026.

©Yann Rabanier